Курган, , 08:24 — REGNUM В Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова увеличили до 10 тысяч рублей сумму вознаграждения гражданам за достоверную информацию о виновниках лесных пожаров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, ранее вознаграждение за сведения о поджигателях составляло две тысячи рублей.

Под сообщением информации понимается письменное заявление гражданина, направленное в правоохранительные органы или в департамент природных ресурсов, содержащее сведения в отношении конкретного лица, чьи действия повлекли за собой возникновение лесного пожара. Выплаты производятся при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного или административного дела по указанному в сообщении факту.