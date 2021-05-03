Акша, Забайкальский край, , 08:24 — REGNUM Непотушенный костёр, оставленный рыбаками в Акшинском районе Забайкалья, стал причиной лесного пожара. Подробности 3 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.

Виновники проигнорировали запрет на посещение лесов и пренебрегли правилами пожарной безопасности.

«Благодаря оперативным действиям патрульной группы и пожарного расчёта лесопожарных формирований минприроды края удалось ликвидировать пожар и задержать одного нарушителя. Личность второго виновника устанавливается, материалы переданы в полицию и государственный пожарный надзор», — пояснил начальник управления государственного надзора и охраны леса Максим Суворов.

Виновнику грозит административный штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей по статье 8.32 КоАП РФ или возбуждение уголовного дела по статье 261 УК РФ, которая подразумевает наложение штрафа в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 апреля по 10 мая в Забайкалье ограничили пребывание граждан в лесах. На этот же период запрещены отдельные виды лесных работ.

Читайте также: В Забайкалье ограничили пребывание в лесах