Бостон, США, , 08:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу гостей со счетом 119:129.

При этом самыми результативными игроками встречи стали легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум и защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, которые оба набрали за матч по 33 очка.

Также разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард оформил во встрече дабл-дабл с 26 очками и 13 результативными передачами.

Отметим, это четвертая подряд победа «Портленда», который в следующем матче 4 апреля сыграет с клубом «Атланта Хоукс». «Бостон» этим поражением прервал свою победную серию из двух игр подряд и 6 апреля встретится с командой «Орландо Мэджик».