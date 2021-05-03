Иркутск, , 08:17 — REGNUM Погодные условия способствуют распространению лесных пожаров в Иркутской области. По данным пресс-службы областного правительства, за прошедшие сутки, 2 мая, в лесном фонде в обнаружено и ликвидировано три пожара.

Два возгорания зарегистрировано на незакрепленных за арендаторами участках в окрестностях Вихоревки Братского района. Одно — также на незакрепленной за арендаторами территории в шести километрах от участка Куряты Нижнеудинского района. Общая площадь потушенных очагов составила 20,2 га, покрытых лесом, и семь нелесных гектаров.

Все пожары произошли по вине местного населения. В тушении этих возгораний было задействовано 30 работников лесопожарных станций и 13 единиц наземной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано 20 пожаров на общей площади 343,6 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 186 случаев, площадь, пройденная огнем, — на 24 703,1 га.

С 30 апреля по 2 мая в лесном фонде Приангарья было обнаружено и ликвидировано три пожара.

Читайте также: Сезон лесных пожаров стартовал в Приангарье