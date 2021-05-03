Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Первый компонент прививки от коронавируса в Казахстане получили 1 378 495 человек, сообщили 3 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Второй компонент вакцины получили 312 197 человек. В Алма-Ате прививки поставили 225 тыс. человек, в Алма-Атинской области — 163 тыс., Туркестанской области — 125 тыс., в Чимкенте — 120 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация населения Казахстана началась в феврале. Минздрав республики планировал обеспечить вакцинацию двум миллионам человек каждый месяц, начиная с апреля.

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