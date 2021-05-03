Сеул, , 08:55 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 488 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 465 случаев заражения локальные, ещё 23 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 123 728.

Эксперты отмечают, что сокращение числа инфицированных, которое на протяжении последней недели превышало 600 человек в день, связано исключительно с сокращением числа тестов в выходные дни.

Число жертв пандемии увеличилось на одного человека — до 1834.