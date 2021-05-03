Прага, , 08:15 — REGNUM Первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра потребовал, чтобы министр юстиции страны Мария Бенешова была отправлена в отставку после того, как она заявила о существовании трех версий причин взрывов на военных складах в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Напомним, что чешские власти спустя более чем шесть лет после инцидента во Врбетице, неожиданно обвинили Россию в том, что ее спецслужбы причастны к взрывам на военных складах. При этом речь идет о складах, на которых хранилось вооружение, в том числе и запрещенные противопехотные мины, и данные склады не были подконтрольны чешским государственным структурам — ими владел болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев.

Обвинения в адрес России повлекли за собой дипломатический скандал — Чехия выслала российских дипломатов — Москва ответила высылкой чешских дипломатов.

Далее в Чехии стал разворачиваться внутриполитический кризис. Президент этой страны Милош Земан заявил, что в докладах разведки, начиная с 2014 года, не было никакой информации о том, что Россия может быть хоть как-то причастна к взрывам на складах в Врбетице. Также Земан заявил, что существует как минимум две версии произошедшего, и одна из них — это халатность при хранении боеприпасов.

Министр юстиции Мария Бенешова заявила, что во время обсуждения данной темы на заседании правительства, она сделала вывод, что есть как минимум три версии произошедшего, но при этом подчеркнула, что не видела «вживую» материалы расследований спецслужб.

Тут же последовали призывы отправить Бенешеву в отставку. Первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра считает, что слова Бенешевой показывают наличие раскола в правительстве и поэтому ее надо отправить в отставку.

Затем стало известно, что Бенешеву вызвал к себе премьер-министр Андрей Бабиш. После встречи Бабиш заявил, что он «убедил» Бенешеву в том, что есть только одна версия событий — за взрывами стоят русские.