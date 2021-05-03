Пермь, , 08:15 — REGNUM В Перми с 4 мая изменится организация движения транспорта на Комсомольском проспекте, сообщает пресс-служба мэрии.

По выделенным полосам движения общественного транспорта на участке от улицы Полины Осипенко до улицы Революции смогут ездить все виды транспорта. Изменение будет действовать временно — на период капремонта магистрали.

Мера предпринята во избежание больших автомобильных пробок. В рамках ремонтных работ проезжая часть проспекта заужена. Чтобы увеличить пропускную способность дороги, решили полосу для общественного транспорта сделать доступной для всех транспортных средств.

Добавим, реконструкция Компроса началась летом 20 919 года. Работы планируют завершить 3к 300-летию города. Который Пермь отметит в 2023 году.