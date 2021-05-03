Москва, , 08:13 — REGNUM Триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» остался лидером российского кинопроката в период с 30 апреля по 2 мая. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Новый фильм Гая Ричи остаётся лидером российского кинопроката второй уикенд подряд. С 30 апреля по 2 мая «Гнев человеческий» заработал в российских кинотеатрах около 140 млн рублей. Общие сборы с начала проката превысили 500 млн рублей.

Второе место по сборам в период с 30 апреля по 2 мая занял военный фильм «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Замкнула тройку драма «Чернобыль» режиссёра Данилы Козловского.

Предыдущий фильм Гая Ричи — «Джентльмены» — стал третьим по сборам в России в 2020 году. Общие сборы криминальной комедии в российских кинотеатрах за год превысили 1,22 млрд рублей.