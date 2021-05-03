Тюмень, , 08:10 — REGNUM В Тюмени не востребованы пятизвёздочные отели. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка горадминистрации Елена Ерёмина.

«Это связано с утверждённой классификацией. Согласно требованиям, в пятизвездочных отелях должны быть ноутбуки в номерах с выходом в интернет и ежедневные газеты. Однако в рамках делового туризма гости приезжают со своими гаджетами и техникой, поэтому услуга не востребована», — цитирует чиновницу «Вслух.ру».

Елена Ерёмина отметила, что в категории четыре звезды в Тюмени действуют восемь отелей с коечным фондом 1669 мест. В областном центре действуют гостиницы таких международных брендов, как DoubleTree by Hilton, Mercure, Best Western.

«Это 13% от рынка — достаточно хорошая доля», — отметила Ерёмина.