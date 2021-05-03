Монако, , 08:15 — REGNUM По окончании матча 35-го тура французской Лиги 1 футболисты команд «Монако» и «Лион» (2:3 в пользу «Лиона) устроили массовую драку. Об этом 3 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом после окончания драки красны карточки были показаны четырем игрокам: нападающим Виллему Жеббелю и Пьетро Пеллегри из «Монако», а также итальянскому форварду Маттия Де Шильо и бразильскому защитнику Марсело из «Лиона».

Кроме того, во время игры с поля был удален на 70-й минуте полузащитник «Лиона» Максенс Какере. Таким образом, в матче было удалено в общей сложности пять футболистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в рамках 35-го тура французской Лиги 1 потерпел поражение от «Лиона» со счетом 2:3.