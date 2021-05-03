Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Заявление об «очень, очень внимательном» наблюдении со стороны США за отводом российских войск от границы с Украиной сделал Энтони Блинкен, госсекретарь Соединённых Штатов 3 мая в интервью телеканалу CBS.

На вопрос журналиста. есть ли подтверждение отхода войск РФ от российско-украинской границы, Блинкен ответил, что Госдеп следит за ситуацией «очень, очень внимательно», начиная с 28 апреля.

Ранее Блинкен утверждал, что Россия на границе с Украиной сосредоточила больше войск, чем когда-либо, начиная с 2014 года. «Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить», — добавил госсекретарь США.

Напомним, ряд западных стран периодически выражали обеспокоенность в связи с якобы наращиванием Россией войск вдоль границы с Украиной. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение об окончании проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах в связи с достижением всех поставленных задач и целей. Шойгу отдал приказ о возвращении в места постоянной дислокации всех войск, задействованных во время военных учений на юге России.

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