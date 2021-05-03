Пенза, , 09:24 — REGNUM В Пензенской области с начала наблюдения, по информации на 3 мая, погибшими от COVID-19 числятся 660 жителей, за минувший день скончались еще пять пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В числе погибших за сутки три женщины и двое мужчина в возрасте от 68 до 86 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, одышка, повышенная температура тела в течение трех дней и более, а также сыпь у детей могут указывать на переход заболевания COVID-19 в тяжелую форму.

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