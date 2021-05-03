Кемерово, , 08:02 — REGNUM По данным выборочного обследования, каждый житель Кемеровской области в среднем потребляет 16 кг в год мучных кондитерских изделий (не включая хлеб) и 10,1 кг — шоколада и конфет. Об этом сообщил Кемеровостат.

При этом почти половина детей от 3 до 13 лет едят шоколад и конфеты ежедневно или несколько раз в неделю, среди взрослого населения от 14 лет и старше этот показатель составляет 27,7%.

«3 мая 1932 года на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» был открыт всесоюзный научно-исследовательский институт. Считается, что именно это событие послужило появлению нового праздника — Дня кондитера», — уточняет региональный орган статистики.