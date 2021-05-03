Пермь, , 07:59 — REGNUM В Пермский край доставлена новая партия вакцины от COVID-19. Поступило 3600 комплектов двухкомпонентной прививки, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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С учетом всех поставок, на начало мая в регионе для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции доступны более 33 тыс. слотов. Ранее минздрав заявил, что в пермских поликлиниках созданы все условия для наращивания темпов и активизации прививочной кампании. Пермяков призывают позаботиться о своем здоровье и сделать прививку. Вакцинация организована в 55 медорганизациях.

Добавим, с начала 2021 года в регион поступило 188 292 комплекта вакцины. Первым компонентом привиты 176 172 пермяков. Полностью прошли курс иммунизации 107 466 человек.