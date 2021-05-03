Дакка, , 07:55 — REGNUM Не менее 25 человек стали жертвами столкновения лодки и баржи на реке Падма в центральной части Бангладеш, 3 мая сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел недалеко от города Шибчар. По информации полицейских, пятерых человек удалось спасти.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая у берегов американского города Сан-Диего (штат Калифорния) перевернулось судно. Погибли два человека. Еще 25 человек были спасены. Троим из них понадобилась срочная медицинская помощь.

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