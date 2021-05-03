Касли, Челябинская область, , 07:55 — REGNUM В Каслинском районе Челябинской области 70-летняя туристка получила травму ноги. Об этом сообщает областная Поисково-спасательная служба.

Инцидент произошёл во время пешей прогулки возле посёлка Аракуль прямо на каменистой тропе. На помощь гражданке подоспели очевидцы. А заем прибыли профессиональные спасатели, которые оказали женщине первую помощь, зафиксировали повреждённую ногу и затем 500 метров несли вниз с горы к машине.

Окружающие не остались равнодушными. Так, несколько молодых людей помогли спасателям нести женщину по крутому и осыпающемуся склону.