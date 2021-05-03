Новочебоксарск, Чувашия, 3 мая, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Вандалы разбили планшеты с портретами военнослужащих на Аллее памяти в Новочебоксарске. Об этом сообщает на своей странице в «Инстаграме» прокуратура Чувашии.

Instagram.com/p/COYGeneAY0v/ Скриншот со страницы прокуратуры Чувашии в «Инстаграме»

В надзорном ведомстве отмечают, что по поручению прокурора Новочебоксарска правоохранительными органами города организована «проверка по установлению лиц, причастных к повреждению плакатов, посвящённых военнослужащим Российской Армии, расположенных на территории Рощи». Данная проверка взята прокуратурой на контроль.

Отметим, в августе 2020 года в Ельниковской роще Новочебоксарска состоялось открытие «Аллеи памяти 6-ой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка». Это десантники, которые 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни остановили более 500 боевиков. Из 90 бойцов выжили только шестеро. В Новочебоксарске установили планшеты с портретами погибших десантников и описанием их подвига.