3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Анна Алябьева, , 10:49 — REGNUM Казань в военные годы приняла и разместила более 70 перебазированных с запада промышленных предприятий, усилив свои позиции крупного промышленного центра Поволжья.

Жители Казани слушают сообщение Совинформбюро

В городе производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, выпускалось около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования. На Казанском пороховом заводе был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки БМ-13 «Катюша». Завод отправил на фронт более 4 млрд зарядов для полевой и морской артиллерии, самолётного вооружения.

В военный период в Казани размещались 33 научных учреждения, с августа 1941 года по май 1942 года Президиум Академии наук СССР, а в Казанском авиационном институте работали ведущие ученые-аэродинамики.

Предприятия

С 1941 по 1945 год шесть предприятий Казани были награждены орденами, 14 предприятий становились победителями Всесоюзного социалистического соревнования и неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО, 42 предприятия 334 раза отмечались за хорошую работу, 14 предприятий 144 раза получили переходящие Красные Знамена ЦК ВКП (б), ГКО, ВЦСПС.

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова

Труженики

За военные годы численность работников промышленных предприятий Казани выросла с 80 тыс. до 127 тыс. человек. Росла производительность труда. Так, в 1941 году валовая выработка на одного рабочего в целом по промышленности города составляла 19,8 тыс. руб., то в 1944 году она достигла 40,0 тыс. рублей.

В период пребывания в Татарии научных учреждений учеными были разработаны улучшенные сплавы для моторостроения, предложены эффективные методики расчёта аэродинамики самолётов и баллистики орудий, подготовлена аппаратура для дистанционного подрыва мин, утверждён состав брони танков Т-34, продолжены опыты по исследованию цепных ядерных реакций на быстрых нейтронах.

Май 1945 года на ул. Баумана Казань

Например, исследования химика профессора Бориса Арбузова позволили улучшить качество и морозостойкость каучука. Выдающимся событием в мировой науке стало обнаружение в мае 1944 года Евгением Завойским явления электронного парамагнитного резонанса.

По неполным данным за годы войны орденами и медалями в Казани были награждены почти 2 тысячи человек, более десяти человек удостоены высокого звания Героя Социалистического труда, ордена заслужили 845 участников трудового фронта.

Вклад города в Победу

По данным сайта городатрудовойдоблести.рф, вклад Казани: более 10 тысяч бомбардировщиков Пе-2, каждый шестой боевой самолёт, 4 млрд зарядов для полевой и морской артиллерии, 1 млн зарядов для «Катюш», около 50% всех моторов для бомбардировщиков Пе-2.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Казань в числе 20 городов страны удостоена почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.