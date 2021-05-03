Пермь, , 07:47 — REGNUM В Перми в депо «Балатово» запустили уличные автоматические мойки, сообщает пресс-служба мэрии.

До наступления осенних холодов трамваи будут проходить автоматическую мойку перед каждым выходом на маршрут. Автоматические щетки моют борта трамваев, удаляя в том числе и графитовую пыль. Скапливаясь на крыше, она попадает на борта вагонов и образует черные разводы.

Процедура занимает всего несколько минут. За день через автоматические щётки проезжает порядка 130 трамвайных вагонов.