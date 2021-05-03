Лондон, , 07:44 — REGNUM Конец эры монархии предрекла британская писательница Хилари Мантел в Соединённом Королевстве. Об этом 3 мая пишет издание Daily Star.

Единственная в мире писательница, ставшая дважды лауреатом Букеровской премии, заявила, что королева Великобритании Елизавета II, возможно, единственный человек, который «по-настоящему верит в монархию». По мнению Мантел, 95-летняя королева Елизавета II рассматривает своё место на троне как «священную задачу», которую она дала слово стране и Богу выполнить и не откажется от этого.

Писательница поясняет, что Елизавета II верит в монархию всем сердцем, но это ставит её в положение одиночки, поскольку общество рассматривает её роль как работу, с которой королева может в любой момент уйти на пенсию.

Мантел считает, что монархия не переживёт внука королевы, принца Уильяма. Однако никаких весомых доказательств своих слов писательница не приводит.

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