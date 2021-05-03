Барнаул, , 07:42 — REGNUM Алтайские синоптики известили о значительном потеплении в ближайшие дни. По данным Алтайского ЦГМС, 3 мая температура воздуха поднимется до +22 °C. По южным районам будет ещё горячее, до +27 °C.

Жителям Барнаула, где температура воздуха также прогреется до + 20 °C, придётся и дальше «отапливать улицу» за свой счёт: батареи в квартирах горожан такие же горячие, как зимой. Несмотря на многочисленные жалобы, отопление в столице края по распоряжению сити-менеджера Вячеслава Франка начнут отключать не ранее 11 мая.

Тем временем, в Рубцовске и алтайском наукограде — Бийске отопительный сезон официально прекращён (в связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры).

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