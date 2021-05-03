Пермь, , 07:34 — REGNUM В Перми произошел инцидент, в результате которого пострадал таксист. По прибытию на территорию аэропорта «Большое Савино», таксист чуть не получил пулю в голову от клиентки, сообщают СМИ.

Случай произошел 30 апреля. Такси прибыло в столицу Прикамья из Нижнего Тагила. Когда машина заезжала уже на парковочную площадку, между водителем и пассажиркой вспыхнул конфликт. Клиентку не устроила стоимость поездки. В порыве эмоций клиентка выстрелила из травматического пистолета в голову таксиста, но промахнулась. Мужчина получил травму губы.

На место ЧП выезжала бригада скорой медицинской помощи. От госпитализации таксист отказался. По данным правоохранителей, женщина задержана и доставлена в отдел полиции.