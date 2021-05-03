Кемерово, , 07:34 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 3 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 63 случая.

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«Кемерово — 17, Осинники — девять, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Киселевск — пять, Новокузнецк — пять, Юрга — четыре, Анжеро-Судженск — три, Междуреченск — три, Яшкинский МО — три, Промышленновский МО — два, Березовский — один, Калтан — один, Полысаево — один, Тайга — один, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Прокопьевский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 53 пациента выздоровели, двое мужчин скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 35 356 случаев заражения коронавирусом, 34 109 человек выздоровели, 670 скончались.