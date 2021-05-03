Ульяновск, , 07:31 — REGNUM В Тереньгульском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения закона при принятии работ по муниципальному контракту. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в августе 2019 года был заключен контракт стоимостью 253 млн рублей, предусматривающий строительство общеобразовательной организации (корпус № 2) в посёлке Тереньга. В прокуратуре по итогам проверки установили, что подрядчик из Ульяновска к сроку (20 декабря 2020 года), определенным дополнительным соглашением к договору, обязательства не выполнил.

«В частности, отсутствовали устройство потолков специального типа и полов из доски со шпунтом и гребнем, площадка с бесшовным наливным водонепроницаемым покрытием для спортивных залов», — говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки также выявлено, что исполнителем не проводились работы по устройству деревянной сцены, установке камер видеонаблюдения, обеспечению доступа инвалидов, посадке деревьев и кустарников.

«Несмотря на это, должностные лица администрации Тереньгульского района приняли все указанные работы и оплатили их в полном объеме», — говорят в надзорном ведомстве.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по итогам проверки реализации национальных проектов. Речь идёт о возможном служебном подлоге при монтаже ограждения в ходе благоустройстве в Сенгилее парка «Тишь да Гладь».

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