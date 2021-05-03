Тюмень, , 07:30 — REGNUM В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции наводят порядок у технопарка. Там по ночам собираются нарушители покоя жителей города, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Молодежь на автомобилях устраивает на парковке у Тюменского технопарка ночные тусовки с громкой музыкой, не дают людям элементарно выспаться. Для кардинального решения проблемы были установлены знаки, ограничивающие парковку автомобилей после 22:00, и об эвакуации автомобилей нарушителей.

В апреле автоинспекторы привлекли среди тусовщиков у технопарка более 150 автомобилистов за нарушения правил парковки, тонировку автомобилей не по ГОСТ, отсутствие полисов ОСАГО. Пять машин эвакуировано на спецстоянку.

Отмечается, что нарушителей после штрафов стало у технопарка в разы меньше.