Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала американской компании Spacex разрешение на эксплуатацию спутников группировки Starlink на более низких орбитах, чем уже запущенные аппараты. Об этом сообщает портал The Verge.

Выданное разрешение предусматривает возможность размещения на более низких орбитах 2814 спутников. Против этого выступали конкуренты SpaceX, такие как Amazon и OneWeb. Представители этих компаний опасались, что размещение спутников Starlink на более низких орбитах создаст помехи для других аналогичных группировок и увеличит риск столкновения спутников.

Специалисты FCC установили, что использование спутников Starlink на более низкой орбите не создаст «серьёзных проблем с помехами». Также в комиссии отметили, что такое позиционирование спутников упростит свод с орбиты неисправных аппаратов.

Компания SpaceX формирует группировку спутников Starlink на околоземной орбите для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на орбите находится более 1300 спутников Starlink. Общее количество спутников в составе группировки может превысить несколько тысяч аппаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink