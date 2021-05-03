Оренбург, , 07:20 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер держит на контроле ход расследования обрушения бункера в медеплавильном цехе Медногорского медно-серного комбината, а также вопрос оказания предприятием помощи семье погибшего рабочего, сообщает телеграм-канал «Пул56».

Сразу после несчастного случая глава региона связался с руководством завода и Уральской горно-металлургической компании. Паслер подчеркнул, что сейчас устанавливают причины аварии. Служба Ростехнадзора сформировало спецкомиссию.

«Также важно, чтобы предприятие оказало всю необходимую помощь семье погибшего. Это обязанность руководства компании и сейчас оно на прямой связи с семьей. В ближайшее время я приеду в Медногорск и встречусь с коллективом и руководством предприятия», — заявил Паслер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля на комбинате произошло обрушение бункера весом 150 тонн. В результате погиб 24-летний рабочий. По этому факту возбудили уголовное дело. Руководство заявило о готовности оказывать полное содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении причин трагедии.

Напомним, 1 мая поминки погибшего работника переросли в стихийный митинг. Металлурги пожаловались на условия труда.

По данным пресс-службы предприятия, медно-серный комбинат взял на себя организацию похорон погибшего загрузчика шахты, оказал материальную помощь его семье и обещает помогать в дальнейшем.

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