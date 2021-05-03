3 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Федеральный закон об учреждении почётного звания «Город трудовой доблести» президент России Владимир Путин подписал 1 марта 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Анна Алябьева, , 11:45 — REGNUM На начало Великой Отечественной войны в Иркутске действовал крупный центр телеграфной связи, который обеспечивала связь не только для региона, но и Бурятии и нынешнего Забайкальского края.

Парадным маршем по улице Карла Маркса на фронт. Иркутск. Иркутская область.1941

С введением военного положения в Иркутске была введена карточная система распределения продовольствия. Рабочие трудились на предприятиях по 12 часов шесть дней в неделю. А по воскресеньям горожане часто привлекались к работам по сбору средств на строительство боевой техники и заготовки припасов для фронта.

Первые эшелоны с ранеными стали прибывать в Иркутск осенью 1941 года. Город стал одним из центров лечения раненых бойцов. Сюда направляли тех солдат, кто мог перенести дальнюю дорогу и кому требовалось длительное восстановление после ранения. Всего было развернуто 28 эвакогоспиталей. Через них прошли 102 895 раненых.

Празднование дня Победы. Иркутск. Иркутская область.1945

Предприятия

Первые эшелоны с оборудованием фабрик и заводов, сырьём и людьми стали прибывать в Иркутскую область в августе 1941 года, к январю 1942 года прибыли 15 заводов и фабрик, а также 10 тысяч рабочих и членов их семей.

Основными районами приёма стали Иркутск, Черемхово, Усолье, Свирск. Монтаж основного оборудования завершился к маю 1942 года.

Иркутская область приняла 22 крупных предприятия и около 10 трестов и сырьевых баз. Большое количество оборудования было доставлено со Старо-Краматорского и частично Ново-Краматорского заводов тяжёлого машиностроения из Краматорска на Украине.

С 1941 по 1945 год Иркутский завод имени Куйбышева был награждён орденом, несколько предприятий становились победителями Всесоюзного социалистического соревнования, неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО.

Празднование дня Победы. Иркутск. Иркутская область.1945

Труженики

Более 3,7 тыс. работников Иркутского завода награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и почти 500 человек — орденами и медалями за боевые и трудовые подвиги во время войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий по производству боевых самолётов работники завода № 39 наркомата авиационной промышленности награждены: орденом Ленина — десять человек, орденом Кутузова II степени — директор завода, орденом Отечественной войны I степени — главный инженер, орденом Отечественной войны II степени — 36 человек, орденом Трудового Красного Знамени — 23 человека, орденом «Знак Почета» — 44 человека, медалью «За трудовую доблесть» — 41 человек, медалью «За трудовое отличие» — 40 человек.

Более 86 тысяч иркутян награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Выдающимся открытием военного времени стала туляремийная вакцина иркутского биолога Николая Гайского, открытая в 1943 году. За разработку метода вакцинных прививок ему было присвоено почетное звание лауреата Сталинской (Государственной) премии. Вакцина Гайского-Эльберта позволила резко снизить заболеваемость туляремией.

Вклад города в Победу

По данным сайта городатрудовойдоблести.рф, вклад Иркутска составил 592 самолёта Пе-2, 134 самолёта Пе-3бис, 869 самолётов Ил-4, 391 самолёт Ер-2, более 1 млн мин, около 150 самолётов-амфибий Ш-2, 14 843 000 рублей на строительство танковых колонн.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Иркутск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.