Бишкек, , 07:18 — REGNUM Отвод дополнительных воинских подразделений от границы завершили Бишкек и Душанбе. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Инциденты и перестрелки за прошедшую ночь зафиксированы не были, вдоль линии кыргызско-таджикской границы ведут патрулирование пограничные наряды. Дополнительные силы и средства отведены обеими сторонами конфликта вглубь своих территорий.

Совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Киргизии и Таджикистана продолжает работу по осмотру территорий, на которых дислоцировались дополнительные воинские подразделения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Киргизии Садыр Жапаров предложил Таджикистану создать совместную комиссию по поддержанию мира, которая будет состоять из старейшин с обеих сторон.

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