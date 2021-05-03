Барнаул, , 07:17 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 3 мая 2021 года от коронавируса привились уже 193 833 человек (+ 138 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 71 778 человек (на 323 меньше, чем за последние сутки) получили первую прививку и 122 055 человек полностью привиты (+461 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в регион поступило уже 250 587 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.

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