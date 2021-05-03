Барнаул, , 07:12 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2990 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 034 человек, +17 за последние сутки) и ОРВИ (28 967 человек, +50 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 200 (-10 за последние сутки), из них 78 (-2 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2456 детей (+4 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 884 человек, +69 за последние сутки) новый вирус победили 44 802 человека (+70 за последние сутки).

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