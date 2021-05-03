Оренбург, , 07:08 — REGNUM В Оренбурге мужчина бегал по дворе многоэтажных домов с топором и пугал окружающим людям. Горожане обратились за помощью к полицейским, отметив, что вооруженный мужчина пьян и угрожает прохожим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в Степном районе Оренбурга. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено неадекватное поведение мужчины. Он несколько раз подходит к женщине, что-то ей эмоционально говорит, размахивая топором. Своим видом оренбуржец пугает, появляющихся во дворе по ул. Джангильдина жителей. Видно, как один мужчина убегает от злоумышленника, а мужчина с топором начинает его преследовать.

Сигнал о неадекватном горожанине поступил экипажу ДПС в составе лейтенанта полиции Дмитрия Сумкина и стажера Максима Свирина. Сотрудники полиции прибыли на место ЧП. Пьяного мужчину задержали. Его повалили на землю и обезоружили. Помощь при этом оказали прохожие. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.