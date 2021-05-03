Москва, , 07:05 — REGNUM Профессии, связанные с управлением транспортных средств, могут исчезнуть в ближайшее десятилетие, заявил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он считает, что такая участь ждет водителей и машинистов из-за автоматизации процессов на пассажирском транспорте.

«Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой «мозгов» для машин, это, в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», — сказал эксперт, слова которого 3 мая приводит «Российская газета».

Сафонов напомнил, что подобные изменения ранее произошли в авиации, когда пятерых членов экипажа заменили двумя пилотами. Он предположил, что для управления самолетом вскоре будут привлекать только одного человека.

Проректор также отметил, что профессия бухгалтера и другие финансовые специальности вряд ли исчезнут, поскольку «финансы являются очень личным». Однако, по его мнению, профиль работы бухгалтера все же будет сдвигаться в сторону аудита и консультаций по вопросам налогообложения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 февраля по 2 марта 2020 года портал «Работа в России» провел опрос среди своих пользователей. По мнению опрошенных, в ближайшие годы в РФ могут исчезнуть такие профессии как библиотекарь (41% респондентов) и почтальон (20%). Кроме того, согласно проведанному исследованию, людей, работающих продавцами, кассирами, турагентами, бухгалтерами, также ждут трудные времена.

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