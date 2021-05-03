Ульяновск, , 07:02 — REGNUM В Ульяновске продолжается подготовка к параду Победы. В этом году он состоится без зрителей, сообщает администрация областного центра.

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В мэрии отмечают, что праздничные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнутся с церемонии возложения цветов к обелиску Славы и чтения региональной книги памяти «Солдаты Победы».

В 11:00 на Соборной площади состоится торжественное прохождение войск Ульяновского территориального местного гарнизона.

«В связи с продлением в Ульяновской области ограничительных мер до 31 мая парад Победы пройдёт без зрителей. Ульяновцы смогут посмотреть его прямую трансляцию», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы в Ульяновске был перенесён с 9 мая на 25 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Ульяновской области начались праздничные выступления творческих коллективов Ленинского мемориала, посвящённые Дню Победы. Они продлятся по 8 мая.