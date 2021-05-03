Таллахасси, США, , 06:59 — REGNUM Кость мамонта весом 22 кг обнаружили аквалангисты в реке в американском штате Флорида. Об этом 2 мая сообщает Fox News.

Два палеонтолога-любителя наткнулись на кость длиной около 1,2 метра во время исследования дна реки Пис в районе города Аркадия. Предполагается, что кость могла принадлежать колумбийскому мамонту, который обитал на территории Флориды от 2,6 миллиона до 10 тысяч лет назад. Реальный возраст найденной кости аквалангисты надеются определить с помощью специальных исследований.

Кроме кости мамонта палеонтологам-любителям удалось найти зуб саблезубого тигра и окаменевшие части вымершего вида акулы. Уточняется, что дайверы ранее в той же реки находили зубы мамонта, которые передали в Музей естественной истории Флориды. Найденная кость мамонта будет передана в класс, где преподаёт один из любителей дайвинга.

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