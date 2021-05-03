Ульяновск, , 06:50 — REGNUM Парк Победы в Ульяновске, который был заложен 59 лет назад, планируют благоустроить в 2022 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Накануне в парке побывал врио губернатора Алексей Русских, оценив качество содержания территории и благоустройство. По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Андрея Тюрина, благоустройство парка Победы планируется начать в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройство включает, в частности, устройство входной группы, которую планируется выполнить в виде триумфальной арки. Один из предлагаемых вариантов арки — строительство трёхпролётного комплекса с декоративными элементами, другой вариант предполагает возведение двух массивных опор с перекрытием и стилизованным орденом Отечественной войны.

Отметим, что парк Победа заложен в 1962 году в лесу в северной части Ульяновска. На одной из площадок выставлена боевая техника времен Великой Отечественной войны. В 1985 году была открыта Аллея Героев Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области по 19 ноября запланирован комиссионный осмотр дворовых и общественных территорий, благоустроенных в предыдущие годы. Ожидается, что выявленные замечания и недостатки будут направлены руководителям муниципалитетам для их устранения в рамках гарантийных обязательств подрядчиков.

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