Калтан, Кемеровская область, , 06:46 — REGNUM В отношении 53-летнего жителя кузбасского города Калтана возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, c 2018 года по настоящее время подозреваемый, зная, что решением суда одна из религиозных организаций признана экстремистской и ликвидирована, организовал в Калтане её деятельность. Он проводил в интернете собрания участников запрещённой организации. Последователи изучали специальную литературу.

В домах подозреваемого и предполагаемых участников прошли обыски, изъяты документы и электронные носители информации. В рамках расследования уголовного дела будут проведены фоноскопическая, лингвистическая, религиоведческая и компьютерно-техническая экспертизы, которые определят в том числе, относится ли изъятая информация к экстремистской.

В ведомстве уточнили, что со следствием подозреваемый не сотрудничает, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.