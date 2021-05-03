Иркутск, , 06:44 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2372 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 2 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 66 715 человек (+132 за последние сутки).

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Госпитализированы 1192 пациента (+28 за последние сутки). Выздоровели 64 783 пациентов (+104 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 273 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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