Ульяновск, , 06:38 — REGNUM В Ульяновской области стартовал Симбирский губернский пасхальный фестиваль, который проводится в седьмой раз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Фестиваль начался 2 мая, в Светлую Пасху. Зрителям был представлен концерт «Пасхальный благовест» во Дворце дружбы народов, в ходе которого были показаны тематические эпизоды, а Владислав Витковский и Денис Топорков исполнили поэтическую композицию «Ты веришь в Бога?». Также участниками праздника стали архиерейский хор, государственный ансамбль песни и танца «Волга», народные коллективы.

Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, обращаясь к участникам и зрителям, отметил, что «если человек посещал церковные богослужения, постился, не только отказываясь от животной пищи, но и от многих других вещей», то тогда «этот праздник становится опытом, который превосходит всё остальное».

Фестиваль продлится по 13 мая. В афише праздника — хоровая и симфоническая программы, просветительские и благотворительные мероприятия, мастер-классы, выставки, конкурсы и беседы о православии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая к пасхальной вечерне в Ульяновск был доставлен благодатный огонь из Иерусалима. Все желающие могли зажечь от него свои свечи и лампады.

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