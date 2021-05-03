Тюмень, , 06:33 — REGNUM В Тюмени 4 и 5 мая наступят непривычно жаркие дни. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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Ожидается, что в эти дни температура воздуха составит +24… +27 градусов. Будет солнечно и ветер предполагается 6−7 м/с. Ночные температуры составят +8…+13.

Отметим, что в регионе действует особый противопожарный режим. В конце апреля Тюменскую область захлестнула волна природных пожаров. Тюменцам запрещено посещать леса, а также разводить костры на своих участках, включая разогрев мангалов для шашлыков.