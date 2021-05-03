Чебоксары, , 06:27 — REGNUM Чебоксарам и Новочебоксарску передаются новые троллейбусы «Горожанин». Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из государственной собственности республики в казну двух городов передаётся движимое имущество — троллейбусы «Горожанин». Согласно данному распоряжению, между Чебоксарами и Новочебоксарском распределено 58 троллейбусов, в том числе столице республике передаются 52 единицы транспорта. Все они являются низкопольными.

Балансовая стоимость передаваемого Чебоксарам имущества оценивается в 926 942 000 рублей, в том числе один низкопольный троллейбус стоит 15 721 000 рублей, с автономным ходом — 22 561 625 рублей. Троллейбусы с автономным ходом получают только Чебоксары — их 16.

Новочебоксарску передаётся шесть троллейбусов балансовой стоимостью 94 326 000 рублей.

Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашии поручено осуществить передачу имущества.