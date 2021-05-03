Москва, , 06:22 — REGNUM Россия не выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), если США вернутся к участию в соглашении, 2 мая заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, американским властям дали один месяц для принятия соответствующего решения.

«У США пока есть месяц на раздумья. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет», — сказал дипломат в беседе с «Известиями».

Гаврилов отметил, что уже в ближайшее время президенту России Владимиру Путину будет представлен законопроект о денонсации договора. После этого документ должны будут рассмотреть обе палаты Федерального собрания РФ.

Дипломат подчеркнул, что по завершении этих процедур Россия предоставит ноту о выходе из ДОН Венгрии и Канаде, которые являются депозитариям соглашения. Он добавил, что для фактического выхода их договора потребуется еще шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация главы Белого дома Джозефа Байдена изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу. 13 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что у американских властей не проглядывается интерес к возвращению в ДОН.

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