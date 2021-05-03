Москва, , 06:19 — REGNUM Более 1,3 млн человек сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года в России. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, запланировано привить ещё более 2,7 млн человек. В регионах России обеспечена готовность лабораторий к исследованию клещей. На настоящее время уже исследовано более 15,3 тыс. насекомых.

Отмечается, что случаев заболевания инфекциями, распространяемыми клещами, в России не зарегистрировано. Обращаемость в медучреждения в связи с укусами клещей не превышает обычных среднемноголетних значений. В ряде регионов России начались акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота и территорий. На сегодняшний день уже обработано 24,5 тыс. га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом в текущем году случае заражения клещевым энцефалитом в Санкт-Петербурге.

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