Новосибирск, , 06:16 — REGNUM В Новосибирске с 4 по 7 мая будут организованы семь мобильных медпунктов, в которых горожане смогут пройти диспансеризацию и сделать прививку от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Новосибирской области.

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Так, рядом с крупными торгово-развлекательными центрами, возле Центрального рынка и на площадке перед зданием администрации Кировского района установят передвижные медицинские комплексы, оборудованные маммографами и флюорографами.

У ТРЦ «Галерея Новосибирск» будет работать тест-мобиль, в котором будет организовано экспресс-тестирование на ВИЧ и обследование родинок на наличие злокачественных изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции продолжают работать и в торговых центрах «Сан-Сити» и «Эдем».