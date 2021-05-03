Чебоксары, 3 мая, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Территорию платной парковки возле старого здания Дома правительства, которая также является сквозным проездом для транспорта, перекроют. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данное решение было принято на совещании, посвящённом реконструкции административного здания.

ИА REGNUM Парковку перед старым зданием Дома правительства Чувашии перекроют

Старое здание Дома правительства, которое было построено в 1940 году и перестало эксплуатироваться в 2011 году, планируют реконструировать. Но для получения положительно государственной экспертизы необходимо обеспечить парковочное пространство — под эти цели будет отдана парковка на площади Республики, расположенная перед административным зданием на улице.

«Земельные участки перед Домом правительства по улице Ленинградской — то, что сейчас является стоянкой, фактически по документам является частью улицы Ленинградская. Поэтому там есть некоторые правовые коллизии, но нерешаемых нет. Данный участок земли зарегистрирован как земли общего пользования, уличная сеть», — проинформировал на совещании вице-премьер — министр строительства Павел Данилов.

По итогам совещания администрация города Чебоксары поручено провести межевание территории и закрепить её под парковочное пространство для старого здания Дома правительства. Планируется, что будет запрещён сквозной проезд по данной территории, а парковку перекроют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается обсуждение специализации старого здания Дома правительства, который опустел в 2011 году. Предварительно затраты на реконструкцию оценивались предыдущими проектантами в 1,6 млрд рублей. В настоящее время идёт доработка разработанной ранее документации.