Чебоксары, , 05:57 — REGNUM В Чувашии продолжается обсуждение специализации старого здания Дома правительства, который опустел в 2011 году. Предварительно затраты на реконструкцию оценивались предыдущими проектантами в 1,6 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на совещании вице-премьер — министр строительства Павел Данилов.

Старое здание Дома правительства Чувашии ИА REGNUM

Здание старого Дома правительства было построено в 1940 году и перестало эксплуатироваться в 2011 году — с приходом к власти в республике Михаила Игнатьева, которого в январе 2020 года сменил Олег Николаев. В 2013 году была разработана проектно-сметная документация по реконструкции здания, но работы по проекту так и не начались.

«Стоимость работ в ценах четвёртого квартала 2013 года составила 1 млрд 84 млн рублей. Если переводить ту документацию в цены четвёртого квартала 2020 года, то это будет 1,62 млрд рублей», — сказал глава минстроя Павел Данилов.

В настоящее время идёт доработка разработанной ранее документации, решается вопрос дальнейшего использования здания. В качестве вариантов рассматривается размещение выставочных площадок, конференц-залов, коворкинг-офисов, создание образовательных и IT-кластеров.

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