Ямусукро, , 05:53 — REGNUM Столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем в центральной части Кот-д'Ивуара стало причиной гибели не менее 17 человек, 3 мая сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в службе безопасности государства.

Инцидент произошел днем 2 мая. В ДТП также пострадали 14 человек. Они были доставлены в медучреждения. Причины случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в центральной части Гаити столкнулись два междугородных автобуса. Погиб 21 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гаити в результате ДТП с двумя автобусами погибли более 20 человек