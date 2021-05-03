Ульяновск, , 05:42 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 89 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства на вечер 2 мая, с начала пандемии в регионе провели 853 955 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 817 119 человек.

За последние сутки в Ульяновской области официально подтверждено 89 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 8 299 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на время майских праздников в Ульяновской области открылся дополнительный пункт вакцинации от COVID-19: он действует у торгово-развлекательного центра.

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