Париж, , 05:02 — REGNUM Расследование по факту произошедших во время первомайской демонстрации в Париже беспорядков начала парижская префектура, 2 мая передает телеканал BFM.

Оно касается случаев, связанных с «умышленными насильственными действиями группы лиц», «порчи чужого имущества группой людей», «нападения на активистов и автомобили профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда» (ВКТ)».

По информации ВКТ, в ходе беспорядков в Париже пострадал 21 представитель профсоюзных движений. Все они уже выписаны из медучреждений.

Напомним, 1 мая префектура французского региона Овернь — Рона — Альпы сообщила, что в столкновениях с хулиганами во время первомайской демонстрации в городе Лион пострадали 27 полицейских и жандармов.

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